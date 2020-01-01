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الاحتلال يفكك بيتا بلاستيكيا في السواحرة ويستولي على معداته

الإثنين 08 يونيو 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيتا زراعيا بلاستيكيا، في منطقة مرج العجمي ببلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات للاحتلال اقتحمت المنطقة في حافلة خاصة، وفككت بيتا بلاستيكيا يملكه المواطن علي أحمد هلسة، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع.

وأضافت المصادر، أن هلسة لم يتسلم إخطارا مسبقا، وأن الاحتلال شرع بالتفكيك والاستيلاء على المعدات، ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

يذكر ان سلطات الاحتلال كانت قد سلمت 4 عائلات في البلدة مؤخرا إخطارات بهدم مساكنها في البرية، من بينها مسكن ممول من الاتحاد الأوروبي.

#الاحتلال #السواحرة

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