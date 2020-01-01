وفقًا لخطة ترامب.. 25 بؤرة استيطانية غير مدرجة في خطة الضم وستنتقل الاراضي للسيطرة الفلسطينية

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فوجئت حوالي 25 بؤرة استيطانية أنها غير مدرجة في الأراضي التي ستضمها إسرائيل - وفقًا لخطة ترامب.

ووفقا لقناة كان العبرية فان 25 بؤرة استيطانية غير مدرجة في الأراضي التي يُتوقع أن تضمها إسرائيل. وطبقا لخطة ترامب فان تلك الاراضي سوف تنتقل للسيطرة الفلسطينية .

قائمة المستوطنات 25:

جفعات اساف ، شمال الضفة

اينات كديم ، غور الأردن.

بني كيدم ، عتصيون.".

تزور شاليم ، عتصيون.

حقل بوعز ، عتصيون.

تكواع د ، عتصيون.

أدوريم ، الخليل.

مزرعة معون ، الخليل.

نيغيهوت، الخليل.

عسهيل ، الخليل.

إيتامار ، شمرونوت.

إيتامار ، نابلس.

إيتامار ، أرنون نابلس.

إيتامار ، جفعوت هتيم / 851 نابلس.

مزرعة سكاليز ، نابلس.

مزرعة جلعاد ، نابلس.

يتسهار ، نابلس.

يتسهار ، لهفا نابلس.

يتسهار ، كومي أوري نابلس.

يتسهار ، شلفوت نابلس.

يتسهار الجنوب / تيكوما ، نابلس.

يتسهار ، مزرعة شكد نابلس.

معوز تسفي / ميفو دوتان ، نابلس.

معاليه اسرائيل / معاليه اورين ،نابلس.

سينا يعقوب ، نابلس.



وتلك المستوطنات مثل مزارع جلعاد في نابلس وأشال في جنوب الخليل ، وكذلك التلال المجاورة للمناطق مثل يتسهار وإيتامار. تعيش حوالي 500 عائلة في هذه البؤر الاستيطانية ، وطلب المستوطنون هناك توضيحات من نتنياهو: هل سيتم تضمينها في خريطة ملحق إسرائيل أم لا؟ إذا بقوا خارجًا أخيرًا - هل سيتم إجلاؤهم في المستقبل؟ وفقا للقناة العبرية.