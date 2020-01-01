وفقًا لخطة ترامب.. 25 بؤرة استيطانية غير مدرجة في خطة الضم وستنتقل الاراضي للسيطرة الفلسطينية

فوجئت حوالي 25 بؤرة استيطانية أنها غير مدرجة في الأراضي التي ستضمها إسرائيل - وفقًا لخطة ترامب.
ووفقا لقناة كان العبرية فان 25 بؤرة استيطانية غير مدرجة في الأراضي التي يُتوقع أن تضمها إسرائيل. وطبقا لخطة ترامب فان تلك الاراضي سوف تنتقل للسيطرة الفلسطينية .
قائمة المستوطنات 25:
جفعات اساف ، شمال الضفة
اينات كديم ، غور الأردن.
بني كيدم ، عتصيون.".
تزور شاليم ، عتصيون.
حقل بوعز ، عتصيون.
تكواع د ، عتصيون.
أدوريم ، الخليل.
مزرعة معون ، الخليل.
نيغيهوت، الخليل.
عسهيل ، الخليل.
إيتامار ، شمرونوت.
إيتامار ، نابلس.
إيتامار ، أرنون نابلس.
إيتامار ، جفعوت هتيم / 851 نابلس.
مزرعة سكاليز ، نابلس.
مزرعة جلعاد ، نابلس.
يتسهار ، نابلس.
يتسهار ، لهفا نابلس.
يتسهار ، كومي أوري نابلس.
يتسهار ، شلفوت نابلس.
يتسهار الجنوب / تيكوما ، نابلس.
يتسهار ، مزرعة شكد نابلس.
معوز تسفي / ميفو دوتان ، نابلس.
معاليه اسرائيل / معاليه اورين ،نابلس.
سينا يعقوب ، نابلس.
وتلك المستوطنات مثل مزارع جلعاد في نابلس وأشال في جنوب الخليل ، وكذلك التلال المجاورة للمناطق مثل يتسهار وإيتامار. تعيش حوالي 500 عائلة في هذه البؤر الاستيطانية ، وطلب المستوطنون هناك توضيحات من نتنياهو: هل سيتم تضمينها في خريطة ملحق إسرائيل أم لا؟ إذا بقوا خارجًا أخيرًا - هل سيتم إجلاؤهم في المستقبل؟ وفقا للقناة العبرية.