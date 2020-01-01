الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 21 مواطنا من انحاء متفرقة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس لجنة أهالي الاسرى في القدس أمجد أبو عصب، بعد ان داهمت منزله في حي الصوانة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه عرف من بين المعتقلين: محمد الشبل، واحمد خوي، وطلال الصياد، وناجي ابو جمعة، واياد الهدرة، وخالد ابو غنام، و معاذ الاشهب، وامجد ابو عصب، وجهاد عويضة، وايهاب ابو سبتان، واحمد عرفا، ونضال عفانة، وفريد الباسطي، وسامر شنك، وحازم غرابلة، ومازن بدر، ووسيم الرشق، من بلدة الطور (جبل الزيتون)، ووادي الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة من القدس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال سلمت 4 شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها، وهم: زياد طه، واشرف عبيد، وزهير عبيد، ومحمد الصياد، كما استولت على مركبة تعود للشاب معاذ الأشهب.