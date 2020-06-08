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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في الأسواق بغزة

الإثنين 08 يونيو 2020 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في الأسواق بغزة


غزة / سما /

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الاثنين 8/6/2020:

اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

—-

الدواجن:

—-

طبق البيض: 7 شيكل

الوزن الكبير:  10 شيكل

الوزن الوسط: 9 شيكل

الوزن الصغير: 8 شيكل

—-

الدجاج:

1ك = 8  – 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 20 شيكل

دبوس: 13 شيكل

فخد: 10شيكل

جناح: 9 شيكل

كبدة: 16 شيكل

الحبش:

صدر: 14 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 7  شيكل

—-

الأسماك الطازجة:

—-

دنيس (برك): 32 شيكل

طرخونة (بحر): 32 شيكل

سردينة بزرة: 2 شيكل

سردينة كبيرة: 15 شيكل

فريدي وسط: 20 شيكل

فريدي صغير: 15 شيكل

غبص: 13 شيكل

سكمبلة: 7 شيكل

 
#الدجاج

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