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المجر تمنح رجلي أعمال فلسطينيين وسام الاستحقاق

الإثنين 08 يونيو 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجر تمنح رجلي أعمال فلسطينيين وسام الاستحقاق


القدس المحتلة / سما /

منح رئيس جمهورية المجر، يانوش آدر، وسام الاستحقاق المجري إلى مؤسسي شركة "ميلو مود" الفلسطينيين سمير حمدان وزهير عوض، وفق بيان للشركة .

وبحسب البيان، كان قرار منح وسام الاستحقاق صدر في شهر شباط من العام الحالي ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن مراسم التسليم جرت قبل بضع أيام نتيجة الوضع الوبائي القائم.

وأشار البيان، إلى أن التكريم يعبر عن تقدير المجر وامتنانها لمالكي الشركة على ما قدموه من إنجازات في مجال التطوير العقاري والعمل الفندقي خلال العقدين الماضيين.

وثمن الشريكان حمدان وعوض في البيان، تقدير حكومة المجر لعمل الشركة خلال الـ 20 عام الماضية، مؤكدين على قدرة الشباب الفلسطينيي على الريادة وتقديم الإنجازات في جميع أنحاء العالم.

وأشارا إلى أن قطاع السياحة يقف حاليا أمام تحديات غير مسبوقة جراء الأزمة الوبائية العالمية، وأن الخروج منها يحتاج إلى التخطيط السليم والتفكير الإيجابي .

#المجر #رجال اعمال #فلسطين #وسام

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