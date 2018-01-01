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رسميًا: أميرة أورون سفيرة إسرائيل لدى مصر

الإثنين 08 يونيو 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا: أميرة أورون سفيرة إسرائيل لدى مصر


القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماعها الأسبوعي  على تعيين الدبلوماسية أميرة أورون، سفيرة إسرائيل لدى مصر.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين بات عيدن كيت، سفيرة لإسرائيل في تركمانستان.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد اتفق مع وزير خارجيته، غابي أشكينازي، على تعيين أورون سفيرة في القاهرة.

وفي بيان صدر عنه، قال أشكينازي: "أبارك للوزيرتين الجديدتين على التعيينات"، وأشاد بأداء الدبلوماسيتين قائلا: "الحديث عن دبلوماسيتين من ذوي الخبرة والمهنية العالية تحظيان بتقدير. وأنا مقتنع بأنهما ستعززان العلاقات الثنائية بين إسرائيل والدول التي عينتا فيها".

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أعلنت لجنة التعيينات بوزارة الخارجية الإسرائيلية اختيار أورون سفيرة لدى القاهرة، خلفا دافيد غوفرين، إلا أن القرار لم يتم اعتماده من قبل الحكومة طوال تلك الفترة.

وسعى نتنياهو لتعيين وزير الاتصالات وعضو الكنيست السابق، أيوب قرّا، في المنصب، غير أنه تراجع عن ذلك بعد تزايد الاعتراضات داخل الخارجية الإسرائيلية.

وكان المسؤولون في وزارة الخارجية قد عبروا عن غضبهم بسبب النية بتعيين شخص وقع في سقطات عديدة في المستوى الدبلوماسي، "وتفضيله على دبلوماسية مهنية وذات خبرة"، في إشارة إلى أورون.

وأنهى السفير السابق غوفرين مهام منصبه بالقاهرة في أيار/ مايو 2019 وعاد إلى تل أبيب، ليبقى منصب السفير في القاهرة شاغرًا لأكثر من عام.

وبدأت أورون وهي دبلوماسية قديمة، ومستشرقة وتتحدث اللغة العربية، عملها في الخارجية الإسرائيلية عام 1991، وبين المناصب التي تولتها في وزارة الخارجية، منصب رئيسة دائرة مصر، والمسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا.

وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إلى أن منصب السفير الإسرائيلي في مصر هو منصب حساس جدا، لعدة أسباب بينها العلاقات الأمنية المعقدة والسرية بين الدولتين.

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