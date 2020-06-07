منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة حول علاقة تدخين الشيشة بالكورونا

جنيف /وكالات/

بدأ العديد من دول العالم منذ أسبوع تخفف القيود، التي فرضت سابقا ولمدى أشهر بغية الحد من تفشي فيروس كورونا، ودبت الحياة من جديد في عدد من القطاعات حول العالم، من مقاهٍ ومراكز سياحية وغيرها.

وفي ظل تلك الإجراءات التخفيفية، حذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في تلك الخطوات، أو إهمال القواعد التي وضعت من أجل الحد من انتشار العدوى كالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة وغيرها.

وفي تحذير جديد، نبهت المنظمة العالمية من مخاطر الشيشة ودورها في نقل العدوى، داعية الدول إلى حظرها.

وقالت في بيان نشر على موقع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن 15 دولة في إقليم شرق المتوسط اتخذت قرارًا جريئًا بحظر استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة، بالإضافة إلى دولتين حظرتهما سابقا، مما يجعل العدد الإجمالي للدول التي حظرت استخدام الشيشة في الأماكن العامة 17.

كما نبهت إلى أن استخدام الشيشة يعتبر وسيلة محتملة لانتشار كوفيد 19 بسبب استعمالها المشترك بين عدة أشخاص، لا سيما في الأماكن العامة، والتجمعات الاجتماعية، كما تجعل وسيلة التدخين تلك التباعد الجسدي مستحيلاً.

إلى ذلك، دعت إلى التمسك بالحظر المفروض على استخدام التبغ والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة، لأسباب تتعلق بالصحة العامة، على الرغم من رفع القيود أو تخفيفها.

وأوصت المنظمة الأممية أن تحظر كافة البلدان وبشكل شامل التدخين في جميع الأماكن العامة.