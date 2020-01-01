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للمرة الأُولى.. لقاء مرتقب الليلة بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي بشأن "الضم" و"السيادة"

الأحد 07 يونيو 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأُولى.. لقاء مرتقب الليلة بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي بشأن "الضم" و"السيادة"


القدس المحتلة / سما /

 يلتقي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الليلة، وزير الجيش بيني غانتس، رئيس الوزراء البديل، إلى جانب غابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، لبحث قضية "الضم" و "السيادة".

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن اللقاء سيُعقد الليلة بعد التحدث مع أعضاء مجالس المستوطنات الداعمة للخطة الأميركية.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون أمنيون إسرائيليون، ظهر اليوم، إن المستوى السياسي لم يبلغ حتى الآن المستوى العسكري والأمني بأي خرائط أو معلومات حول قضية الضم والسيادة.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا، وفقاً للرسال الأميركية الأخيرة، إنه قد يتم تأخير التطبيق، بسبب انشغال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأحداث الداخلية وأزمة كورونا.

وسيصل الأربعاء وزير الخارجية الألماني هايك ماس إلى إسرائيل لمحاولة إقناع نتنياهو وغانتس وأشكنازي بتجنب الضم، منعًا لفرض عقوبات على إسرائيل.

#اسرائيل #نتنياهو #غانتس #غابي أشكنازي #مخططات الضم #الضفة الغربية #المستوطنات

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