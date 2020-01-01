  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد البطش...

الأحد 07 يونيو 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد البطش...


رام الله / سما /

أجرى الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيا، مع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش للتعزية بوفاة الدكتور القائد الوطني الكبير رمضان شلح.

وقدم الرئيس عباس خلال الاتصال، التعزية لأمين عام الحركة، زياد النخالة ولقيادة حركة الجهاد الإسلامي، ومكتبها السياسي.

بدوره شكر البطش الرئيس على اتصاله وتضامنه مع الحركة في هذا المصاب الجلل، وفق ما نقل موقع حركة الجهاد الإسلامي على الانترنت.

وكان الرئيس عباس أجرى  صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع أسرة الدكتور رمضان، وهاتف شقيقه الاستاذ محمد شلح، مقدماً التعازي لعائلة القائد الوطني ولأسرته.

 

#الرئيس عباس #خالد البطش #الجهاد الاسلامي #رمضان شلح

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال والسلطة تنفي

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..

جدل إسرائيلي بعد إقراض السلطة 800 مليون شيكل

"نتنياهو لن ينفذ تعهده" : حراك أممي وأوروبي لتأجيل الضم

الأخبار الرئيسية

34

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "حجر" يعبد

الأورومتوسطي يكشف تفاصيل وفاة فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

دفن د. رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.. والجهاد تقيم بيت عزاء للراحل بمدينة غزة

"حماس" ترد على رسالة مجموعة السلام العربية بشأن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

مسؤول في "الشاباك" يتحدث عن مروان البرغوثي .. ماذا قال؟