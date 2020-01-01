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"النجاح" ضمن أفضل 8 جامعات على مستوى آسيا حسب تصنيف جوائز الأوسكار

الأحد 07 يونيو 2020 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النجاح" ضمن أفضل 8 جامعات على مستوى آسيا حسب تصنيف جوائز الأوسكار


نابلس / سما /

 صُنِّفت جامعة النجاح الوطنية ضمن أفضل 8 جامعات في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة مؤسسة التايمز البريطانية- الأوسكار للتميز في التعليم العالي على مستوى قارة آسيا، والتي تعد من أهم وأشهر مؤسسات التصنيف عالمياً لجودة التعليم والبحث العلمي.

وتقدمت الجامعة للجائزة عن محور التميز في استراتيجية التعليم والتعلم للعام 2020، وعرضت استراتيجيتها للشراكة مع مؤسسات المجتمع والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، التي تبنتها الجامعة كإحدى الأولويات الاستراتيجية لها، وبالشراكة والتعاون ما بين إدارة الجامعة والأقسام والكوادر الأكاديمية ذات العلاقة، وبالتشبيك مع المؤسسات المجتمعية.

وحصلت الجامعة على هذا المركز المتقدم وفقاً للأرقام والإحصائيات التي أظهرت المستويات والمخرجات المميزة للشراكة والتعاون ما بين الجامعة والمجتمع حسب تقارير خبراء التقييم لمؤسسة التايمز البريطانية.

ومن الأمثلة الهامة حول الشراكة المجتمعية للجامعة قيام أساتذة الجامعة وطلبتها بتنفيذ 82 مساقاً بالشراكة مع مؤسسات حكومية وشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شراكات مستدامة مع أكثر من 120 مؤسسة وشركة عاملة في فلسطين، وتقديم المنح الكلية والجزئية لأعداد كبيرة من الطلبة المتميزين والموهوبين ومن ذوي الحاجة، كما ساهمت الجامعة في التخفيف من مستوى الفقر عن طريق تقديم خدمات ومساهمات عينية للأسر المحتاجة.

كما نفذَ أساتذة الجامعة وطلبتها العديد من المشاريع الهامة لصالح مؤسسات المجتمع المحلي؛ كتطوير مخططات هيكلية وخطط تنموية لقرى نائية في المناطق المصنفة C، وتطوير مواد إلكترونية لمدارس حكومية، وتصميم قواعد بيانات لرياض الأطفال والمؤسسات الحكومية، وتصميم وتنفيذ حملات توعية عامة لمرضى السكري، وفيديوهات توعوية للأطفال الذين يعانون من العنف الأسري أو المجتمعي.

تجدر الإشارة إلى منافسة جامعة النجاح للعديد من الجامعات الرئيسية والعالمية التي تقدمت للفوز بالجائزة، مثل جامعة طوكيو، والجامعة الأمريكية ببيروت، وجامعة بيكين، وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، والتي استطاعت أن تتوَّج بوصولها إلى القائمة النهائية من بين أفضل 8 جامعات على مستوى قارة آسيا، مؤكدة بهذا الإنجاز على قيمها التي تتبناها، ورؤيتها المتبلورة في تعزيز الشراكة مع المجتمع الفلسطيني وخدمة مؤسساته وأفراده.

#جامعة النجاح

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