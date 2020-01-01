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تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

الأحد 07 يونيو 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في الأردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 12 حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة.

وأوضحت الصحة الأردنية في بيانها، أن الاصابات غير المحلية توزعت على النحو التالي: 7 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردني واحد، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، اضافة الى 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 808 حالات.

كما سُجِّلت 21 حالة شفاء لهذا اليوم: 15 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وتمّ إجراء 4223 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 222128 فحصا.

#الصحة الاردنية #فيروس كورونا #الاردن

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