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دفن د. رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.. والجهاد تقيم بيت عزاء للراحل بمدينة غزة

الأحد 07 يونيو 2020 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
دفن د. رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.. والجهاد تقيم بيت عزاء للراحل بمدينة غزة


غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد: ووري جثمان القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح في ثرى مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك  بجوار رفيق دربه الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي في العاصمة السورية دمشق.

وأضافت على لسان عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش في بيان وصل "سما الاخبارية" نسخة عنه: "إننا نتوجه بالشكر الجزيل لمصر الشقيقة التي وافقت على نقل الجثمان الطاهر إلى قطاع غزة، كما نشكر الأخ الرئيس محمود عباس والأخ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على جهودهما في هذا الاطار وتضامنهما". 

وتابع: "الشكر موصول لكل ابناء شعبنا في الداخل والشتات ولجماهير امتنا وقواها كافة التي وقفت مساندة معنا في هذا المصاب الجلل".

وأعلن البطش لأبناء شعبنا عن فتح العزاء لمدة ثلاثة ايام من بعد صلاة العصر في ساحة الكتيبة بغزة.

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#الجهاد الاسلامي #رمضان شلح #خالد البطش

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