الإغاثة الزراعية توزع طرودا غذائية على العائلات المتضررة من "كورونا" في طولكرم ونابلس

نابلس / سما /

وزعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) طرودا غذائية في محافظتي نابلس وطولكرم ضمن مشروع "الإغاثة الإنسانية الطارئة في محافظات الضفة الغربية في مواجهة الطوارئ من اخطار جائحة فايروس كورونا في فلسطين" الممول من مؤسسة التعاون والمنفذ من قبل مؤسسات الإئتلاف الزراعي.

وتولت الاغاثة الزراعية توزيع الطرود في قرى بيت ليد وشوفة في محافظة طولكرم، وبزاريا ومخيم عسكر وقوصين في محافظة نابلس، حيث وزعت 340 طردا خلال هذه الحملة على العائلات المتضررة من جائحة كورونا.

وقال مدير الإغاثة الزراعية في طولكرم عاهد زنابيط أن عملية توزيع الطرود تمت من خلال المؤسسة ولجان الطوارئ المحلية والمجالس البلدية في المواقع، وجرت عملية التوزيع بسلاسة ووصلت لمن يستحقها.

وأضاف أن رؤساء المجالس البلدية ولجان الطوارئ شكروا الإغاثة الزراعية ومؤسسات الائتلاف الزراعي على هذه الحملة التي تأتي في ظل الأوضاع الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار اقتصادية.

من جانبه، قال مدير الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس ضرار ابو عمر أن الإغاثة الزراعية ومن خلال التعاون مع المجالس البلدية في بزاريا وقوصين واللجنة الشعبية في مخيم عسكر قاموا بتوزيع الطرود على الأسر الأكثر تضررا من هذه الجائحة، حيث تم توزيع 70 طردا في بزاريا و 60 طردا في عسكر و 70 طردا في قوصين.

يشار الى ان الإغاثة الزراعية عملت خلال جائحة كورونا على التخفيف من الأثار الناتجة عن تفشي فايروس كورونا في فلسطين، ومن خلال حملة "احنا معكم" تم الوصول الى آلاف الأسر الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.