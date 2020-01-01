بينيت يهاجم نتنياهو وغانتس بعد السماح بدخول جثمان شلح لغزة

القدس المحتلة / سما /

هاجم نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير الجيش، بعد موافقتهما دخول جثمان رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، إلى قطاع غزة.

واعتبر بينيت في تغريدة له عبر تويتر ما جرى من موافقة بأنه "هدية لأعداء إسرائيل".

وتساءل بينيت عن السبب الذي منع نتنياهو وغانتس بربط دخول جثمان شلح لغزة، بإعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول.

وأضاف "لماذا نمنح أعدائنا هدايا مجانية؟".

وكانت مصر أبدت موافقتها على نقل جثمان شلح إلى غزة، فيما قالت مصادر إسرائيلية أن ذلك تم بموافقة نتنياهو وغانتس.