  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينيت يهاجم نتنياهو وغانتس بعد السماح بدخول جثمان شلح لغزة

الأحد 07 يونيو 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يهاجم نتنياهو وغانتس بعد السماح بدخول جثمان شلح لغزة


القدس المحتلة / سما /

هاجم نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير الجيش، بعد موافقتهما دخول جثمان رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، إلى قطاع غزة.

واعتبر بينيت في تغريدة له عبر تويتر ما جرى من موافقة بأنه "هدية لأعداء إسرائيل".

وتساءل بينيت عن السبب الذي منع نتنياهو وغانتس بربط دخول جثمان شلح لغزة، بإعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول.

وأضاف "لماذا نمنح أعدائنا هدايا مجانية؟".

وكانت مصر أبدت موافقتها على نقل جثمان شلح إلى غزة، فيما قالت مصادر إسرائيلية أن ذلك تم بموافقة نتنياهو وغانتس.

#نفتالي بينت #اسرائيل #نتنياهو #غانتس #الجيش الاسرائيلي #رمضان شلح #الجهاد الاسلامي #هدار غولدن

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

صور و فيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال والسلطة تنفي

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..

جدل إسرائيلي بعد إقراض السلطة 800 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: موافقة مصرية على نقل جثمان الدكتور رمضان شلح لغزة

"حماس" ترد على رسالة مجموعة السلام العربية بشأن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

مصادر فلسطينية: القاهرة وافقت على نقل جثمان د. شلح لغزة واسرائيل رفضت

مسؤول في "الشاباك" يتحدث عن مروان البرغوثي .. ماذا قال؟

860x484 (3)

نتنياهو : إعدام الفلسطيني إياد الحلاق بالقدس "مأساة"