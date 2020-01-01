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مركزية فتح: لقد آلمنا كثيرا رحيل المناضل والقائد رمضان شلح

الأحد 07 يونيو 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية فتح: لقد آلمنا كثيرا رحيل المناضل والقائد رمضان شلح


رام الله / سما /

عزت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة الجهاد الاسلامي، بوفاة الأمين العام السابق للحركة رمضان عبد الله شلح ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والتمسك بالثوابت الوطنية .

وقالت اللجنة المركزية في برقية تعزية، اليوم الأحد، "لقد آلمنا كثيرا رحيل المناضل والقائد الفلسطني رمضان شلح، الذي كرس حياته من أجل شعبه ومن أجل الحرية، متميزا بمواقفه المنحازة للوطن، رافضا الاحلاف والاصطفافات التي لا تشير لفلسطين، لقد خسر شعبنا برحيله قامة وطنية كبيرة آمنت على الدوام بأن التناقض الأساس مع الاحتلال".

#حركة فتح #رمضان شلح #مركزية فتح

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