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اسرائيل: المصادقة على تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر

الأحد 07 يونيو 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: المصادقة على تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر


القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، على تعيين الدبلوماسية أميرة أورون، سفيرة لدى مصر، خلفا لـ "ديفيد غوفرين"، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.
 
والثلاثاء، وافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته غابي أشكنازي، على تعيين "أورون" سفيرة في القاهرة.
 
وستكون "أورون"، التي تجيد اللغة العربية، أول سيدة تعمل سفيرة لإسرائيل لدى مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.
 
وبدأت "أورون" عملها في الخارجية الإسرائيلية عام 1991، وتقلدت عدة مناصب داخلها بينها نائب المتحدث باسم الوزارة، كما عملت في سفارة بلادها في كل من مصر وتركيا.

#الحكومة الاسرائيلية #أميرة أورون #اسرائيل #مصر

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