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تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير معمر الصباح

الأحد 07 يونيو 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تدهور الوضع الصحي للأسير معمر الصباح، الذي يرقد في قسم العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير الصباح عانى من تفاقم وضعه الصحي الخميس الماضي، ما استدعى نقله الى مستشفى سوروكا وادخل من الى العناية المركزة، بعد ان تبين انه مصاب بالتهاب حاد في الرئتين.

يذكر أن الأسير صباح (41 عاما) من مدينة جنين كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت الأسير صباح بتاريخ 14/1/2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 23 عاما.

#هيئة الأسرى

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