250 ألف دولار من شركة سويسرية لدعم حملة "فلسطين بتناديكم"

رام الله / سما /

قدمت شركة "نوفارتس فارما" السويسرية للأدوية، منحة بقيمة 250 ألف دولار أميركي، لدعم حملة "فلسطين بتناديكم"، التي أطلقتها مؤسسة "التعاون" نهاية شهر آذار الماضي استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة "كورونا"، وضرورة التحرك العاجل لدعم جهوزية القطاع الصحي من وزارة الصحة وشبكة مستشفيات القدس والمؤسسات غير الحكومية التي تتصدى للوباء.

وقالت "التعاون" في بيان، اليوم الأحد، إن المنحة تأتي انطلاقا من مسؤولية شركة "نوفارتس فارما" الاجتماعية العالية، بهدف تلبية الاحتياجات الطارئة والملحّة الصحية والطبية للشعب الفلسطيني التي زادت بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، علما أنها تقدم مساعدات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وأعربت مدير عام "التعاون" يارا السالم، عن سعادتها بهذه الشراكة الجديدة التي تمت استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة "كورونا"، مؤكدةً أن "التعاون" ستسعى لتعميق هذه الشراكة سعياً لخدمة مجتمعنا في جميع المجالات الإغاثية والصحية والتنموية، لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه.

وشكرت شركة "نوفارتس فارما" على مبادرتهم بتقديم هذا الدعم، مشيرةً إلى أن حملة "فلسطين بتناديكم" نجحت في توفير ما يقارب 6 مليون دولار أميركي لدعم الأسر المعوزة وتمكين القطاع الصحي.