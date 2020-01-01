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الرويضي: وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي يجتمعون الاسبوع الجاري للرد على الضم

الأحد 07 يونيو 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويضي: وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي يجتمعون الاسبوع الجاري للرد على الضم


رام الله / سما /

من المقرر ان يعقد المكتب التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا له خلال الاسبوع الجاري للرد على خطة الاحتلال لضم اجزاء من الضفة وسيتم اتخاذ خطوات سياسية للخروج بموقف موّحد ومشترك لدول المنظمة نحو تشكيل آلية موحدة لدعم فلسطين في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية.

واوضح ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، انه سيصدر بيان من الامانة العامة للمنظمة لتحديد موعد هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل التحركات الفلسطينية والجهود المبذولة على مستوى العالم.
وأكد الرويضي انه سيتم بحث الخطوات الفلسطينية إلى جانب التحركات السياسية والقانونية التي ستقوم بها الدول الاسلامية دعما لفلسطين على كافة المستويات الدولية لمواجهة خطوات الاحتلال بالضم والاستيطان.

وفي سياق آخر، قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين أحمد الرويضي إن المنظمة على تواصل دائم مع كافة مؤسسات وفعاليات المجتمع المحلي المقدسي لانقاذ القطاع الصحي والمؤسسات المجتمعية لتكون قادرة تقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين في مدينة القدس المحتلة .
 

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