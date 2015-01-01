السفير طوباسي يضع وزير الخارجية اليوناني السابق بصورة آخر المستجدات

اثينا /سما/

وضع سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، وزير خارجية اليونان السابق جورج كاتروغالوس الذي يشغل حاليا موقع وزير خارجية الظل لدى حزب تحالف اليسار الجذري "سيريزا" المعارض، في صورة تطور الأوضاع والمستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة.

وأشار السفير طوباسي خلال اللقاء الذي جرى بحضور عضو البرلمان سيا انايانوستوبولو نائبة وزير الخارجية سابقا، وعضو البرلمان، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالحزب رانيا تسفيغو، إلى الموقف الفلسطيني من كل ما يجري والقرارات المعلنة من الرئيس والقيادة على أثر تنكر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والولايات المتحدة لكل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بعملية السلام ومرجعياتها وسعيهما لتصفية القضية الفلسطينية وفق مسار المشروع الاستيطاني والمحاولات القائمة لتدمير حل الدولتين.

وأعاد انتقاد موقف الحكومة اليونانية السابقة لعدم قيامها بتنفيذ قرار البرلمان عام 2015 للاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يستند أيضا الي قرارات مؤتمر حزب سيريزا، مطالبا بضرورة من الحزب وكتلته البرلمانية وبالتعاون مع الاحزاب السياسية بالطلب من الحكومة الحالية الاعتراف بالدولة وفقا لسياستها المعلنة.

وثمن السفير طوباسي الموقف السياسي للحزب والعلاقات التي تربط الشعبين، وكرر دعوته لقيادة الحزب لزيارة فلسطين حيث جرت الزيارة الأخيرة قبل عامين.

بدوره، أكد كاتروغالوس موقف حزب سيريزا تجاه الحقوق الثابتة وفق القانون الدولي والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لاستمرار الاحتلال ولسياسة الاستيطان والضم، مشيرا الى اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الحزب أليكسيس تسيبراس مع سفير دولة فلسطين قبل انتشار الوباء.