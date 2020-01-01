مستوطنون يهدمون جدارا استناديا لأرض في بيت عينون شمال الخليل

الخليل / سما /

هدم مستوطنون من مستوطنة "خارصينا" اليوم الأحد، جدارا استناديا لقطعة أرض في منطقة بيت عينون شمال شرق الخليل.

وتحدث رئيس قسم التوثيق في مديرية زراعة الخليل هشام البدارين، عن أضرار زراعية من قبل المستوطنين بهدم جدار حجري وسلاسل في قطعة أرض تعود للمواطن فضل عيدي في منطقة بيت عينون شمال شرق الخليل.

وأشار الى أن المستوطنين اقتلعوا الأسبوع الماضي، أشجارا من ذات القطعة التي كانت من ضمن مشاريع وزارة الزراعة.

وفي السياق، أقدم مستوطنون على اتلاف محاصيل الحصاد في منطقة مسافر يطا، وتأتي اعمال التخريب من قبل المستوطنين لإلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم .