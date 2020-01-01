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الصين: تعاملنا بشفافية مع فيروس "كورونا" وسنجعل اللقاح المطور مُتاحا للعالم

الأحد 07 يونيو 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: تعاملنا بشفافية مع فيروس "كورونا" وسنجعل اللقاح المطور مُتاحا للعالم


بكين /سما/

 رفضت الصين اتهامها بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بشفافية وأبلغت العالم بتطورات الفيروس في الوقت المناسب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس مكتب الاعلام بمجلس الدولة شو لين، اليوم الأحد، "بعض الساسة الأجانب ووسائل الاعلام عملوا على إلقاء تهم مفترضة فيما يتعلق بمصدر الفيروس، وقاموا بتوصيفه وتسييس أزمة الوباء".

وأضاف لين: الافتراضات المزيفة مثل الصين مصدر الفيروس، وأنها أخفت الفيروس لا أساس لها من الصحة وغير منطقية وتمثل ازدراء للعلم.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في بادئ الأزمة كان في الصين، ما أثار توترات بينها وبين عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وقد اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين أكثر من مرة بالإخفاق في احتواء الفيروس.

ونفت الصين هذه الاتهامات، وأرسلت إمدادات طبية وأطباء للدول التي تواجه فيروس كورونا، كما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بجعل أي لقاح للفيروس تطوره الصين "متاحا للعالم".

وسعت بكين لإثارة الشكوك بشأن ما يتردد عن أن الفيروس كان مصدره الصين، وروج مسؤول بوزارة الخارجية لنظريات مؤامرة ريطت بين تفشي الفيروس والجيش الأميركي.

#الصين #فيروس كورونا #علاج كورونا #امريكا

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