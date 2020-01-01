أبو ماهر حلس: الدكتور شلح شخصية وحدودية وكان حريصاً على الوحدة الوطنية

غزة / سما /

قال مسؤول حركة فتح في قطاع غزة احمد حلس :"إن الدكتور رمضان عبدالله شلح كان شخصية وطنية وحدودية بامتياز، وكان يحاول أن يجمع الكل الفلسطيني على كلمة واحدة".

وأضاف حلس في كلمة له خلال صلاة الغائب على الدكتور رمضان شلح: نودع اليوم امين عام مجاهد قاد لعشرات السنين حركة مجاهدة ورائدة ومقاومة، كان يمتاز بمواقف رائعة ووطنية وكان له دور مميز في حوارات القاهرة ٢٠٠٥.

وتابع: الدكتور رمضان شلح يحظى باحترام وتقدير عالي من حركة فتح، كان عنواناً لنا للحل عندما كنا نختلف في الحوارات الوطنية.

وزاد: الدكتور رمضان سيبقى حاضرا بنهجه ومقاومته وفكره ورسالته.