  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تطعيم 17 ألف طفل واستقبال 571 ألف مراجع بغزة

الأحد 07 يونيو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطعيم 17 ألف طفل واستقبال 571 ألف مراجع بغزة


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تقديم تطعيماتها لنحو 17 ألف طفل منذ بداية العام الحالي 2020.

وقال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية ومدير دائرة الطب الوقائي، إن الوزارة حافظت على توفير خدمة العمل في مراكز الرعاية والوصول إلى المتأخرين منهم، وذلك من خلال عمل الطواقم الطبية في المراكز الصحية المختلفة الموزعة على محافظات قطاع غزة، ومن خلال الزيارات الميدانية لكافة الأطفال المتأخرين.

ولفت إلى أن نسبة التغطية بلغت 93% لكافة أطفال فلسطين.

يذكر أن التطعيمات تشمل 12 نوعًا، وهي شلل الأطفال، الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي، والسل الرئوي، والتهاب الكبد البائي، مستدمية نزلية نوع "ب"، و"روتا"، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، والمكورات الرئوية.

وفي سياق آخر، قال مدحت عباس مدير عام الرعاية الصحية في غزة، إن إجمالي الزيارات على مراكز الرعاية الأولية حتى نهاية مايو/ أيار 2020، وصلت إلى نحو (571 ألف) زيارة، بينما بلغ عدد مراجعي عيادات الطب العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية ( 397 ألف مراجع).

وأوضح عباس أن خدمات الرعاية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية تعد الركيزة الأساسية لصحة الفرد والأسرة.

وبين أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية مع ظهور فيروس كورونا، كان أهمها عمل الطواقم الطبية في المنافذ الحدودية وتقديم الرعاية الصحية للعائدين في مراكز الحجر الصحي ومتابعة جميع الفئات ممن هم بحاجة إلى حجر منزلي ومتابعتهم هاتفيًا للتقصي عن حالتهم الصحية أو طلب حضورهم.

وعلى صعيد الكوادر المخبرية، أجرت الطواقم الصحية المخبرية أكثر من 1.6 مليون تحليل مخبري خلال الثلث الأول من العام 2020.

وذكر مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة بغزة عميد مشتهى، أن مختبرات مستشفيات الوزارة أجرت قرابة 1.4 مليون تحليل طبي، فيما أجرت مختبرات الرعاية الأولية قرابة 160.5 ألف تحليل مخبري.

وبين أن الطواقم المخبرية في المختبر المركزي أجرت 57.4 ألف تحليل، فيما أجرت مختبرات الصحة العامة 13.5 ألف تحليل، وأجرت مختبرات علوم الأمراض (الباثولوجي) أكثر من 3 آلاف تحليل طبي مخبري.

#غزة #وزارة الصحة #تطعيم #الرعاية الصحية #شلل الاطفال

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

صور و فيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال والسلطة تنفي

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

اللواء عدنان الضميري: من يتصل بنا من الإسرائيليين "بنعمله بلوك".. وهذا ما أبلغته السلطة للامم المتحدة

الأخبار الرئيسية

"حماس" ترد على رسالة مجموعة السلام العربية بشأن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

مصادر فلسطينية: القاهرة وافقت على نقل جثمان د. شلح لغزة واسرائيل رفضت

مسؤول في "الشاباك" يتحدث عن مروان البرغوثي .. ماذا قال؟

860x484 (3)

نتنياهو : إعدام الفلسطيني إياد الحلاق بالقدس "مأساة"

"نتنياهو لن ينفذ تعهده" : حراك أممي وأوروبي لتأجيل الضم