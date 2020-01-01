الاحتلال يخطر بوقف بناء منزلين جنوب الخليل

الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في منزلين يعودان للمواطنين أسعد ويعقوب برقان في قرية بيرين في بلدة يطا جنوبي الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن الاحتلال أخطر بوفق العمل في منزلين قيد الإنشاء في قرية بيرين، كما أن المستوطنين أتلفوا حوالي 40 كيساً من "التبن" تعود للمواطن بركات مر، في تجمع توامين بمسافر يطا والمحاذية لمستوطنة "سوسيا".

وحذر العمور أصحاب المحاصيل الزراعية في الأراضي المحاذية للمستوطنات، من تعرضها للإتلاف أو الحرق من قبل المستوطنين.