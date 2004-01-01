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ارتفاع قوي للبورصة في مصر

الأحد 07 يونيو 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع قوي للبورصة في مصر


القاهرة /وكالات/

ارتفعت البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بشكل جماعي لكافة المؤشرات، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 12.5 مليار ليصل إلى مستوى 580.6 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 10978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 1630 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 12512 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 4218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 2004 نقطة.

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