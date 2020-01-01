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تقرير: الأردن يبحث إلغاء اتفاق السلام إذا بدأت إسرائيل بالضم

الأحد 07 يونيو 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الأردن يبحث إلغاء اتفاق السلام إذا بدأت إسرائيل بالضم


القدس المحتلة / سما /

حذرت مصادر فلسطينية من أنه إذا مضت إسرائيل قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، فإن الأردن سيراجع اتفاق السلام مع إسرائيل ويمكن أن يقرر إلغاءه.
 
وبحسب تقرير صدر يوم السبت عن القناة 13 العبرية، فإن الأردن سوف يستدعي سفيره إلى عمان كخطوة أولى إذا تم المضي في الضم، ومساعدة الفلسطينيين على العمل ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

ونقل التقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر خاصة قولها إن الأردن لا يريد اتخاذ خطوات ملموسة ما لم أو حتى يتم الإعلان عن الضم رسميا، لكنهم قالوا إن المملكة أبلغت الفلسطينيين أن الملك عبد الله الثاني "لن يمر بصمت خلال عملية الضم".

وذكرت المصادر أن من بين الخطوات المحتملة التي قد تتخذها المملكة، إلغاء معاهدة السلام.

#الاردن #مخططات الضم #اسرائيل

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