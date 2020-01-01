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الشيخ بسام السعدي: الأمة خسرت قائداً وطنياً ملتزماً وحدودياً

الأحد 07 يونيو 2020 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ بسام السعدي: الأمة خسرت قائداً وطنياً ملتزماً وحدودياً


غزة / سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي: "إن الأمة الفلسطينية خسرت قائداً وطنياً متديناً مثقفاً ملتزماً وحدودياً كان يسعى لتوحيد شتات الأمة وفصائل المقاومة في جبهة وطنية للتصدي للاحتلال الذي يستهدف المقدسات والحجر والشجر"

وأضاف السعدي في تأبين الدكتور رمضان عبدالله شلح: "هذا القائد فذ وهامة وقامة وطنية كبير خسرته الأمة،  نسأل الله ان يتقبله في عليين".

وتابع: "هذا القائد الوطني الكبير كان له بصمات واضحة هو والشهيد الشقاقي وقاموا بتأسيس الحركة المجاهدة، والتي كانت في طلائع حركات المقاومة مع شقيقتها حركة حماس".

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