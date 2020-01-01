توقيف مراهقة في نيجيريا بعدما ادعت بأنها خطفت للحصول على فدية

وكالات / سما /

أوقفت شابة تبلغ السابعة عشرة في أبيوكوتا في جنوب غرب نيجيريا بعد اتهامها باختلاق عملية خطفها مع صديقها، بغية الحصول على فدية من والدتها.

وكانت سون ايدكونله اختفت من المنزل العائلي في الأول من حزيران/يونيو. وبعد يومين اتصل شخص بوالدتها مطالبا إياها بفدية قدرها نصف مليون نايرا (حوالى 1140 يورو) للإفراج عنها، على ما ذكرت الشرطة النيجيرية الأحد.

وقال الناطق باسم الشرطة ابيمبولا اوييمي لوكالة فرانس برس "أوقف الحبيبان الخميس في مخبأ حيث كانا يختبئان".

وتكثر عمليات الخطف للحصول على فدية التي ظهرت في مطلع الألفية في جنوب شرق البلاد الغني بالنفط، منذ سنوات قليلة ولا سيما في شمال نيجيريا.