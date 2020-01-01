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مسؤول في "الشاباك" يتحدث عن مروان البرغوثي .. ماذا قال؟

الأحد 07 يونيو 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في "الشاباك" يتحدث عن مروان البرغوثي .. ماذا قال؟


ترجمة عربي 21

ركّز مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، في جزء من حواره الصحفي، على الحديث عن القيادي البارز في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد زعيم فلسطيني من الممكن أن يتنازل عن حق العودة.

واعتبر النائب السابق لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إسحاق إيلان، في الجزء الثاني من حواره المطول مع صحيفة "معاريف" العبرية، أنه من "الهراء" الحديث عن كون القيادي البرغوثي هو "الفلسطيني الوحيد القادر على الحديث مع إسرائيل عن تسوية".

وأضاف: "هذا الرجل يجلس على خمسة مؤبدات، وقبل الانتفاضة أخرج خلايا من الأردن قتلوا ضمن آخرين تسفي كلاين، وكنت أنا بين أولئك الذين اعتقلوه، فهو مخرب (مقاوم) قديم وكثير الأفعال، وعلى اسمه خمس عمليات".

وذكر إيلان، الذي يتقن 5 لغات هي: الإنجليزية، والروسية، والعربية، والعبرية، والجورجية، أن "البرغوثي شخص متطرف للغاية، ومن الوهم القول إنه براغماتي، ولو كان يبث براغماتية، ومن اللحظة التي يخرج فيها ليصبح زعيما سيختفي هذا، وفي أجواء اليوم لا يوجد زعيم فلسطيني يمكنه أن يتنازل عن حق العودة".

وخاطب محاوره بقوله: "سيقال لك إن السلام يصنع مع الأعداء، وهناك حاجة لعنوان يمكنه أن يوفر البضاعة"، مرجعا حالة "الهدوء التي تسود في الضفة الغربية إلى عمل الشاباك والسيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي، ومن يدعي بأن الفقر يتسبب بالعمليات يكذب".

ورأى المسؤول الأمني ولقبه "الجورجي"، أنه "عندما يكون هناك ما يمكن أن يخسروه، وتكون مجمعات تجارية، وحرية حركة، وخلوي جديد، وطبقة وسطى آخذة في البناء، يكون هناك دافع أقل للخروج في انتفاضة، وهذا يساهم في الهدوء، لكن علينا أن نفهم بأنهم لن يتنازلوا أبدا عن حق العودة".

ونوه إلى أن "الشخص الأول الذي يوافق على التنازل سيكون الأخير أيضا"، معتبرا أن "حديث البرغوثي في السجن عن المفاوضات وهم وخيال".

وردا على سؤال: "هل تلاحظ أن العالم العربي يفقد الاهتمام بهذه القصة؟"، قال إيلان: "في هذه اللحظة لا أرى، لا أجد تغييرا؛ خذ العرب في إسرائيل (الداخل المحتل عام 1948)، عندما تتقابل مع أيمن عودة (رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي) أو أحمد الطيبي (نائب في الكنيست) اسأله عن رأيه في حق العودة، فالعرب هنا غير مستعدين للتنازل".

#مروان البرغوثي #اسرائيل #الشاباك

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