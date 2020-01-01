شباب رفح يحدد موعد مباراته الودية الأولى

غزة / سما /

كشف نادي شباب رفح, عن تفاصيل أول مبارياته الودية, استعدادا لاستئناف منافسات دور الثمانية لبطولة كأس قطاع.

وذكر شباب رفح أنه سيواجه نظيره هلال غزة الاثنين المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, في أول تجارب الطرفين الودية, بعد فترة توقف النشاط الرياضي, بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ومن المقرر أن يلعب شباب رفح مع منافسه اتحاد خانيونس في دور الثمانية بكأس غزة, يوم التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب الدرة, بينما يلاقي الهلال خصمه غزة الرياضي يوم العشرين منه على ملعب فلسطين بغزة.