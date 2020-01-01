  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب رفح يحدد موعد مباراته الودية الأولى

الأحد 07 يونيو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يحدد موعد مباراته الودية الأولى


غزة / سما /

كشف نادي شباب رفح, عن تفاصيل أول مبارياته الودية, استعدادا لاستئناف منافسات دور الثمانية لبطولة كأس قطاع.

وذكر شباب رفح أنه سيواجه نظيره هلال غزة الاثنين المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, في أول تجارب الطرفين الودية, بعد فترة توقف النشاط الرياضي, بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ومن المقرر أن يلعب شباب رفح مع منافسه اتحاد خانيونس في دور الثمانية بكأس غزة, يوم التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب الدرة, بينما يلاقي الهلال خصمه غزة الرياضي يوم العشرين منه على ملعب فلسطين بغزة.

#شباب رفح #كأس قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور و فيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

غزة : لا اصابات اليوم ومخاوف حقيقية من تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

اللواء عدنان الضميري: من يتصل بنا من الإسرائيليين "بنعمله بلوك".. وهذا ما أبلغته السلطة للامم المتحدة

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

نتنياهو : إعدام الفلسطيني إياد الحلاق بالقدس "مأساة"

"نتنياهو لن ينفذ تعهده" : حراك أممي وأوروبي لتأجيل الضم

عرفات

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

فا56ع67ع68ه7خ9

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال والسلطة تنفي

نائب رئيس أركان الاحتلال السابق: الغالبية الساحقة في الجيش ضد الضم