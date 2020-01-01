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الأسرى في سجني "عوفر" ومجدو" يعانون من نقص شديد في الملابس مع ارتفاع أعداد المعتقلين

الأحد 07 يونيو 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير اليوم الأحد، إن الأسرى في سجني "عوفر" و"مجدو" يعانون من نقص شديد في الملابس، يتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة المعتقلين في أقسام الأسرى الموقوفين، منذ مطلع شهر أيار المنصرم.

وأضاف نادي الأسير، إن استمرار توقف زيارات عائلات الأسرى، التي تشكل السبيل الوحيد لتوفير الملابس، ساهم في تفاقم الأزمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس التي توفرها إدارة سجون الاحتلال في "الكانينتا"، والتي يتكبد الأسرى في شرائها بدلاً من أن توفرها لهم، وهذا يندرج على الكثير من الاحتياجات الأساسية للأسرى.

وفي السياق، طالب نادي الأسير بضرورة الضغط على إدارة سجون الاحتلال من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للأسرى، ووقف جملة الإجراءات التي اتخذتها مع إعلان حالة الطوارئ منذ شهر آذار/ مارس الماضي التي وضعت الأسرى في عزل إضافي، دون أن توفر أي بدائل لضمان جملة من الحقوق،  بل واستخدمت إجراءاتها في فرض المزيد من سياسات التضييق على الأسرى، لاسيما فيما يتعلق بوقف زيارات عائلاتهم والمحامين، و ذلك رغم إعلانها عن السماح للأسرى بالاتصال مع عائلاتهم، إلا أنها في واقع الأمر سمحت لفئة محدودة من الأسرى، وبشروط، وحرمت الغالبية العظمى من الأسرى من التواصل مع عائلاتهم.

#نادي الاسير

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