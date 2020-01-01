نتنياهو : إعدام الفلسطيني إياد الحلاق بالقدس "مأساة"

القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه لمقتل الفلسطيني إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص شرطي إسرائيلي بالقدس الأسبوع الماضي.



وقال نتنياهو: "إنها مأساة، إنه رجل معاق ومشتبه به ظلماً".



وأضاف: "نشارك جميعا عائلته حزنها وألمها وهذا شعور كل الجمهور الإسرائيلي والحكومة بأكملها ونتطلع إلى إصدار الحكم في القضية".

وقال موجهًا كلامه لوزير الأمن الداخلي أمير أوحانا "أعلم أنك تشرف على التحقيقات، جميعنا ننتظر التحقيقات الكاملة لهذه المأساة، ومن ثم إصدار الحكم".

ورأى نتنياهو أن ما جرى لا يبرر الهجوم على عضو الكنيست السابق يهودا غليك، داعيًا إلى تطبيق القانون.

في سياق اخر اعرب نتنياهو عن خشيته من الموجة الثانية لفيروس كورونا ، محذرا من أنه "في إسرائيل أيضا ، نشهد معدلات إصابة عالية".

واضاف "هناك ما يقرب من 7 ملايين مصابا في العالم اليوم. لم يتحسن الوضع في منطقتنا - فنحن نشهد ارتفاعًا حادًا في مصر والمملكة العربية السعودية. وقال نتنياهو "إننا نشهد في إسرائيل أيضا معدلات إصابة عالية. في البلدان التي لا تقدم سياسة متساهلة ، أدركوا أنه لا يوجد خيار سوى اتخاذ الخطوات التي اتخذناها في البداية. من يقول أنه لا يوجد خطر هنا أو لا يوجد خطر هنا ، يضلل الجمهور ويعرض الجمهور للخطر ".

وتابع قائلا"بعض الزيادة الواضحة التي نراها ترجع إلى التسهيلات التي قمنا بها من أجل فتح الاقتصاد ، ولكن البعض الآخر يرجع أيضًا إلى تجاهل الامتثال للقواعد الصحية العامة. لذلك طلبت اجتماع صباح غد حكومة كورونا، وسنعقد أيضًا اجتماعًا مع وزير المالية والاقتصاد لبحث المشكلة".