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وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 3 حالات تعاف

الأحد 07 يونيو 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 3 حالات تعاف


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظات الوطن، فيما سُجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، ان حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

وبتسجيل حالات الشفاء الجديدة ينخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، إلى 80 حالة، بينها 23 في محافظة القدس و29 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في المحافظات الجنوبية، فيما بلغت نسبة التشافي 86.8% من مجمل الإصابات.

وتم إدخال 97 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حاليا 2538 مواطنا ومواطنة.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا

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