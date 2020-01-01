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شركات يابانية تطور كمامات مقاومة للحرارة والرطوبة مع اقتراب الصيف

الأحد 07 يونيو 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركات يابانية تطور كمامات مقاومة للحرارة والرطوبة مع اقتراب الصيف


وكالات / سما /

تسرع العديد من الشركات في مختلف المجالات في اليابان لتطوير أقنعة وجه باردة وجافة لمساعدة الناس في مواجهة حرارة الصيف المرتفعة القادمة، حيث يواصلون ارتداء الكمامات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد أن الطلب يزداد على الأقنعة المناسبة للاستخدام الصيفي في اليابان وأجزاء أخرى من العالم، حيث يحذر الخبراء الطبيون من مخاطر مثل صعوبات التنفس والجفاف عند ارتداء الكمامات العادية في الموسم الحار والرطب.

وتقدم شركات من مختلف الصناعات لم تنتج كمامات قبل ذلك أبدا حلولا، مع خبرتها الخاصة التي تتباين من مواد التبريد عالية التقنية إلى الأفكار المثيرة للاهتمام مثل وضع عبوات من غازات التبريد داخل الأقنعة.

وتدخل عدة شركات بنشاط سوق الكمامات الصيفية بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ بالكامل بسبب وباء كورونا في 25 أيار/مايو.

وأعلن آبي حالة الطوارئ في نيسان/أبريل، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وحث الشركات على تعليق العمل أو تقصير ساعات العمل في محاولة لمنع الفيروس من الانتشار.

وفي حين استؤنفت الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا، فإن الحكومة تدعو الناس إلى مواصلة ارتداء أقنعة الوجه في مواجهة موجة ثانية محتملة لانتشار الفيروس.

#اليابان #درجات الحرارة #الرطوبة #الصيف

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