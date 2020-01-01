إدارة أهلي الخليل ..توقيع المدرب الزعتري مع شباب الخليل غير قانوني

الخليل / سما /

أكد مجلس إدارة نادي أهلي الخليل برئاسة أيمن القواسمي ان توقيع مدرب الفئات العمرية بالقلعة الحمراء الكابتن علاء الزعتري على عقد مع نادي شباب الخليل هو توقيع غير قانوني و باطل و الزعتري لازال على رأس عمله و عقده لم ينتهي بعد مع نادي أهلي الخليل .

اما بخصوص علاء الجعبري فإن إدارة نادي أهلي الخليل أكدت أنه خارج أسوار الأهلي منذ ٤ شهور و لا يوجد أي صله تربطه بالأهلي .

وناشدت إدارة نادي أهلي الخليل اللواء جبريل الرجوب رئيس إتحاد كرة القدم الفلسطيني بالتدخل فورا لإنهاء الاشكالية وضمان عدم تكرارها.