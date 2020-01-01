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كلوب يحارب زيدان على الهدف المنشود

الأحد 07 يونيو 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يحارب زيدان على الهدف المنشود


وكالات / سما /

يحارب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي نظيره الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على الهدف المنشود في الصيف المقبل.

و يضع ريال مدريد عينه على التعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل، لكن الريال لن يكون وحيداً في السابق بوجود منافسة سابقة من الفريق الإنجليزي.

صحيفة إندبندنت البريطانية أكدت مساء السبت أن ليفربول عاد للتفكير في ضم سانشو ويضع عينه على التعاقد معه وخطفه من أنياب الريال في الفترة المقبلة.

و يتواجد سانشو منذ فترة في مفكرة بحث مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي الإنجليزيين لكن ليفربول قد يكون له الأفضلية في الصفقة بسبب ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

و أوضحت الصحيفة البريطانية أن الجناح الإنجليزي قد يرحب بفكرة اللعب لليفربول وقد ينال مشروع النادي إعجابه، مفيدةً بأن كلوب يقود الصفقة حيث اتصل بالفعل بسانشو من أجل إقناعه بفكرة اللعب في الريدز في الفترة المقبلة.

و أخبر كلوب سانشو بأنه سينال مكاناً في التشكيل الأساسي لليفربول في الموسم القادم ما يجعل فكرة وصول اللاعب إلى مدريد في خطر بسبب تحركات المدرب الألماني.

#يورجن كلوب #زين الدين زيدان

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