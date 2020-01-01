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"ميسي الجديد" على رادار مانشستر يونايتد

الأحد 07 يونيو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ميسي الجديد" على رادار مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

جذب الشاب الأرجنتيني تياجو ألمادا، لاعب فيليز سارسفيلد، الأنظار إلى موهبته الكبيرة التي دفعت مُتابعو الدوري المحلي لإطلاق عليه لقب “ميسي القادم”، وأصبح رغم حداثة سنة هدفاً لأكبر الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها الفترة المُقبلة.

فبحسب تقرير لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فقد بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته من أجل الحصول على توقيع النجم الشاب، الذي ينتظره مُستقبل مبهر.

 وليس اليونايتد فقط من أبدى اهتماماً بـ”ألمادا”، حيث أشار التقرير إلى أسماء أندية مانشستر سيتي الذي يعتبره خياراً جيداً كبديل لديفيد سيلفا، إضافة لفريقي أرسنال وأتلتيكو مدريد.

ويُجيد الشاب الذي يبلغ من العُمر 19 عاماً في مراكز لاعب الوسط المحوري، ولاعب الوسط المُهاجم، والجناح الأيمن والأيسر، كما يُجيد اللعب في مركز المُهاجم الصريح.

وخاض ألمادا في فريقه الحالي سارسفيلد 46 مُباراة في كافة المُسابقات، وسجل فيهم 9 أهداف، وصنع 4 أهداف لزملائه، وخاض اللاعب مع المُنتخب الأرجنتيني تحت 20 سنة سبعة مُباريات، سجل فيهم هدفاً وحيد.

#مانشستر يونايتد #ليونيل ميسي

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