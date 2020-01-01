بايرن يفتقد ليفاندوفسكي ومولر أمام مونشنغلادباخ

وكالات / سما /

سيفتقد بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الهداف الأول روبرت ليفاندوفسكي وزميله توماس مولر عند مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ في مباراة قد تحسم اللقب الأسبوع المقبل.

وقال بايرن عقب الفوز 4-2 على باير ليفركوزن أمس السبت إنه سيفتقد الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على 5 بطاقات صفراء خلال الموسم الجاري.

وقبل 4 جولات من النهاية يتصدر بايرن ميونيخ الدوري بفارق 7 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وفقا لرويترز.

وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف السبت المقبل، ثم فاز حامل اللقب على مونشنغلادباخ في اليوم ذاته، أو ربما يتأجل الحسم إلى جولة أخرى.

ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا الموسم بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفا، لكنه ما زال يتأخر بـ10 أهداف عن الرقم القياسي الذي حققه غيرد مولر في موسم 1971-1972، بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفا كان أحدثها للمهاجم البولندي أمس.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف النشاط الشهر الماضي بعد التوقف في مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان بايرن ميونيخ قلب تأخره بهدف ليفوز بسهولة 4-2 على مستضيفه بايرليفركوزن، السبت، ويواصل مسيرته بثبات نحو لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل 4 جولات من النهاية.

واقترب الفريق البافاري من حصد لقبه الثامن على التوالي في الدوري، غير أن فلوريان فيرتس لاعب ليفركوزن (17 عاما) خطف الأضواء عندما أصبح أصغر لاعب يحرز هدفا في الدوري.وحول روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي البطولة تمريرة توماس مولر الحاسمة رقم 20 هذا الموسم بضربة رأس في المرمى.