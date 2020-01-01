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بعد توقف لأكثر من 3 أشهر.. زيارات الأسرى تستأنف نهاية الأسبوع الجاري

الأحد 07 يونيو 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد توقف لأكثر من 3 أشهر.. زيارات الأسرى تستأنف نهاية الأسبوع الجاري


القدس المحتلة / سما /

 قررت سلطات الاحتلال استئناف زيارات أهالي الأسرى نهاية هذا الأسبوع، بعد انقطاع لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة عبر صفحته في موقع فيس بوك، اليوم الأحد.

وأوضح فروانة أن هذا الأمر مشروط في حال لم تمدد حالة الطوارئ في دولة الاحتلال من قبل الجهات العليا والتي تنتهي الثلاثاء المقبل.

وذكر أن تفاصيل وبرامج الزيارات كثيرة ومعقدة، ولا يعرف كيف ستسير بعد الانقطاع خاصة في ظل إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا الشأن، دعا فروانة منظمة الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها وإزالة كافة العراقيل أمام زيارات الأهالي، أو ايجاد بديل للجميع في حال تم تمديد حالة الطوارئ واستمر توقف الزيارات.

#اسرى #زيارات #سجون الاحتلال

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