  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

الأحد 07 يونيو 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !


القدس المحتلة / سما /

رأى نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، أن الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات، أنقذ إسرائيل"، عندما رفض تسوية معها، تنص على انسحابها من الضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية. ويائير نتنياهو معروف بآرائه اليمينية المتشددة، الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، وتقديم إسرائيل لأي تنازلات أو انسحاب من أراضٍ تسيطر عليها. 

وتطرق نتنياهو الابن، في مقابلة أجراها في تطبيق Zoom  إلى ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية بعد شهر، فقال "لدينا فرصة واحدة لفرض السيادة الآن، أو عدم تنفيذ ذلك إلى الأبد". وتابع نتنياهو "لم تكن لدينا إدارة أميركية متعاطفة مع السياسة الإسرائيلية كالموجودة اليوم، وربما لن تكون بالمستقبل، ولذلك فعلى اليمين الإسرائيلي أن يتعلم من أخطاء عامي 1992 و1995". 

وأوضح قائلا "في عام 1992، شارك إسحاق شامير، الذي كان من بين أكثر رؤساء الحكومات الإسرائيلية يمينية من حيث الإيديولوجيا، في مؤتمر مدريد، على الرغم من أنه كان مؤتمرا للثرثرة، ولم يناقش تقديم أي تنازلات إسرائيلية. اليمين الإسرائيلي خاف من إبرام اتفاق، ثم جاء إسحاق رابين (زعيم اليسار الإسرائيلي آنذاك-المحرر) إلى السلطة في إسرائيل، وأنشأ السلطة الفلسطينية، وروّج لاتفاق أوسلو، وسمح "لإرهابيين" من تونس بالدخول إلى إسرائيل"، في إشارة إلى أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. 

ومضى يقول عن مفاوضات كامب ديفيد، "حدث شيء مماثل عام 1999، عندما وافق باراك (اليساري أيضا-المحرر)، على العودة لحدود 1967 حتى السنتيمتر الأخير، بل ووافق على أن يكون "حائط المبكى" (البراق) خاضعا لـ 'فلسطين'. في النهاية لم يحدث هذا، ليس بسبب براك، ولكن لأن عرفات أنقذنا".

واضاف نتنياهو الشاب "لقد قسّى الله قلب عرفات، ولم يسمح له بالتوقيع على الاتفاقية، وهذا ما أنقذنا". 

#نجل نتنياهو #ياسر عرفات #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

صور و فيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل

غزة : لا اصابات اليوم ومخاوف حقيقية من تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

نائب رئيس أركان الاحتلال السابق: الغالبية الساحقة في الجيش ضد الضم

فا56ع67ع68ه7خ9

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال في جنين

12 قتيلا على الأقل جراء غارات على مواقع إيرانية في سورية

شلح

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..