  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يصدم نيمار بقرار مفاجئ!

الأحد 07 يونيو 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يصدم نيمار بقرار مفاجئ!


وكالات / سما /

صدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه السابق نيمار دا سيلفا بقرار مفاجئ بخصوص الأولويات في النادي الكتالوني خلال سوق اللاعبين الصيفي.

و يرتبط نيمار بالعودة من جديد لبرشلونة في الصيف القادم بعد رحيله عن النادي منذ 3 سنوات وانتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها المالية إلى 222 مليون يورو.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت مساء السبت بأن برشلونة حدد بالفعل أولوياته في سوق الانتقالات و لم يجعل صفقة نيمار هدفه الرئيسي في الميركاتو.

و يريد البارسا التركيز على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي و جلب البوسني ميرالم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة.

و في الوقت الحالي لا يريد برشلونة فتح أكثر من ملف في نفس الوقت ويريد الاكتفاء بالتفاوض على جبهتين ما يعني توقف المحادثات بشأن إعادة نيمار للكامب نو من جديد في الفترة الحالية.

و كان برشلونة على وشك التعاقد مع نيمار في الصيف الماضي في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن البي إس جي ، لكن النادي الباريسي تعنت في المفاوضات مع البلوجرانا في نهاية المطاف ليبقى نيمار موسماً آخر مع أثرياء بارك دي برانس.

#برشلونة #نيمار دا سيلفا

الأكثر قراءة اليوم

صور و فيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

البيت الأبيض يتجاهل نتنياهو وروسيا ترتب للقاء بين غانتس والملك عبد الله

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

عرفات

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

نائب رئيس أركان الاحتلال السابق: الغالبية الساحقة في الجيش ضد الضم

فا56ع67ع68ه7خ9

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال في جنين

12 قتيلا على الأقل جراء غارات على مواقع إيرانية في سورية

شلح

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..