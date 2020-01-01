برشلونة يصدم نيمار بقرار مفاجئ!

وكالات / سما /

صدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه السابق نيمار دا سيلفا بقرار مفاجئ بخصوص الأولويات في النادي الكتالوني خلال سوق اللاعبين الصيفي.

و يرتبط نيمار بالعودة من جديد لبرشلونة في الصيف القادم بعد رحيله عن النادي منذ 3 سنوات وانتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها المالية إلى 222 مليون يورو.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت مساء السبت بأن برشلونة حدد بالفعل أولوياته في سوق الانتقالات و لم يجعل صفقة نيمار هدفه الرئيسي في الميركاتو.

و يريد البارسا التركيز على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي و جلب البوسني ميرالم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة.

و في الوقت الحالي لا يريد برشلونة فتح أكثر من ملف في نفس الوقت ويريد الاكتفاء بالتفاوض على جبهتين ما يعني توقف المحادثات بشأن إعادة نيمار للكامب نو من جديد في الفترة الحالية.

و كان برشلونة على وشك التعاقد مع نيمار في الصيف الماضي في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن البي إس جي ، لكن النادي الباريسي تعنت في المفاوضات مع البلوجرانا في نهاية المطاف ليبقى نيمار موسماً آخر مع أثرياء بارك دي برانس.