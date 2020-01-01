نتنياهو يجتمع بقادة المستوطنين المؤيدين لخطة ترامب

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزرا الإسرائيلي، سيلتقي اليوم، بقادة المستوطنين الذين يؤيدون "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب الموقع، فإن هذه الخطوة ستتم في ظل معارضة مجلس يشع الذي يضم عددًا كبير من المستوطنات، ويعارض بشدة الخطة الأميركية بشكلها الحالي والتي تنص على "إقامة دولة فلسطينية" وفق المخطط الأمريكي، ويسمح بوجود مستوطنات وبؤر استيطانية كجيوب معزولة ضمن حدود "الدولة الفلسطينية" وفق التصور الأميركي.

وعلى إثر ذلك هاجم يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات "السامرة"، نتنياهو، وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "نحن من اخترناكم، وعليكم أن تقرروا ما إذا كانت حكومتكم وطنية، أم حكومة عمير بيرتس"، في إشارة منه لمعارضة الوزير العمالي لتنفيذ خطة الضم من جانب واحد.

وكان بعض قادة المستوطنين قد أبدوا تأييدهم للخطة الأميركية باعتبارها فرصة لن تتكرر.