  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يجتمع بقادة المستوطنين المؤيدين لخطة ترامب

الأحد 07 يونيو 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يجتمع بقادة المستوطنين المؤيدين لخطة ترامب


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزرا الإسرائيلي، سيلتقي اليوم، بقادة المستوطنين الذين يؤيدون "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب الموقع، فإن هذه الخطوة ستتم في ظل معارضة مجلس يشع الذي يضم عددًا كبير من المستوطنات، ويعارض بشدة الخطة الأميركية بشكلها الحالي والتي تنص على "إقامة دولة فلسطينية" وفق المخطط الأمريكي، ويسمح بوجود مستوطنات وبؤر استيطانية كجيوب معزولة ضمن حدود "الدولة الفلسطينية" وفق التصور الأميركي.

وعلى إثر ذلك هاجم يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات "السامرة"، نتنياهو، وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "نحن من اخترناكم، وعليكم أن تقرروا ما إذا كانت حكومتكم وطنية، أم حكومة عمير بيرتس"، في إشارة منه لمعارضة الوزير العمالي لتنفيذ خطة الضم من جانب واحد.

وكان بعض قادة المستوطنين قد أبدوا تأييدهم للخطة الأميركية باعتبارها فرصة لن تتكرر.

#نتنياهو #مستوطنون #ترامب #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

صور و فيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

البيت الأبيض يتجاهل نتنياهو وروسيا ترتب للقاء بين غانتس والملك عبد الله

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

عرفات

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

نائب رئيس أركان الاحتلال السابق: الغالبية الساحقة في الجيش ضد الضم

فا56ع67ع68ه7خ9

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال في جنين

12 قتيلا على الأقل جراء غارات على مواقع إيرانية في سورية

شلح

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..