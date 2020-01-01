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حزب الله ينعى شلح... فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

الأحد 07 يونيو 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينعى شلح... فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث


غزة / سما /

نعى حزب الله، رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، الذي توفي مساء أمس السبت.

وقال حزب الله في بيان له، "غادر دنيانا ليلة البارحة أخ حبيب وصديق عزيز وقائد حكيم ومجاهد كبير هو الأخ الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد معاناة طويلة مع المرض، وفقدنا برحيله قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث، بما كان عليه من فكر نيّر وعقل منفتح وعاطفة صادقة وإرادة صلبة وعزم لا يلين وثقة عظيمة بوعد الله تعالى للمجاهدين بالنصر وإخلاص كبير للقضية المركزية وفهم دقيق للأولويات وقلب عاشق يتسع لكل هموم الأمة وإلى جانب ذلك كله روح مشتاقة إلى لقاء الله تعالى وأوليائه ومن سبق من الشهداء.

وتوجه الحزب في بيانه "بأحر التعازي ومشاعر المواساة لشعبنا الفلسطيني المجاهد والصابر ولعائلة الفقيد الكريمة والغالية فرداً فرداً، ولأخواننا الأعزاء من القادة والمجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وفي مقدمهم الأخ العزيز الأستاذ زياد نخالة القائد والأمين على مسيرة الراحل الدكتور رمضان عبد الله والشهيد الدكتور فتحي الشقاقي عليهما الرحمة، نتوجه إليهم جميعاً ونؤكد لهم أننا سنبقى إلى جانبهم كما كنا دائماً في موقع الأخوة والمحبة والمساندة والتكامل لِنواصل سوياً درب الأعزاء الذين مضوا ونُحقق أهدافهم وآمالهم".

#حزب الله #شلح #وفاة

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