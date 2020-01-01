أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر إصابة 5 مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم في كفر قدوم، ومشاركة الآلاف في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط ضم أراض فلسطينية.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "القدس":
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الرئيس ينعى شلح ويصفه بالقامة الوطنية الهامة
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وفاة رمضان شلح الأمين العام السابق لـ"الجهاد الاسلامي"
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آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لـ"خطة الضم"
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إصابة 5 مواطنين في مسيرة كفر قدوم و4 عمال من قلقيلية بالداخل الفلسطيني
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الكيلة: لا اصابات جديدة بكورونا ونسبة التعافي ترتفع إلى 86.3%
* "الحياة الجديدة":
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إصابة 5 مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم في كفر قدوم
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تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط "الضم"
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الرئيس ينعى الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح
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"حماس" تسرق عشرات آلاف الدونمات المصنفة بدون طابو في غزة
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أربع وفيات في الخارج ولا اصابات جديدة بكورونا في فلسطين وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%
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3 وفيات و202 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
* "الأيام":
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إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وقلقيلية وأهالي عصيرة القبلية يتصدون لهجوم مستوطنين
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الرئيس ينعى الأمين العام السابق لـ"الجهاد الاسلامي" رمضان شلح
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الصحة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات و4 اصابات في صفوف الجاليات
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اسرائيل: وتيرة الاصابة بكورونا تشتد لتصل ذروة شهر نيسان الماضي واغلاق 106 مدارس بسبب انتشار الوباء فيها مجددا
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آلاف يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط ضم أراض فلسطينية
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شاهر سعد: 75 ألف عامل انضموا إلى صفوف البطالة بسبب جائحة كورونا
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أميركا: الآلاف يتظاهرون في شوارع واشنطن ومدن أخرى احتجاجا على وحشية الشرطة وضد العنصرية