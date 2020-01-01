رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر إصابة 5 مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم في كفر قدوم، ومشاركة الآلاف في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط ضم أراض فلسطينية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":