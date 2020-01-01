  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 07 يونيو 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر إصابة 5 مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم في كفر قدوم، ومشاركة الآلاف في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط ضم أراض فلسطينية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":

  • الرئيس ينعى شلح ويصفه بالقامة الوطنية الهامة

  • وفاة رمضان شلح الأمين العام السابق لـ"الجهاد الاسلامي"

  • آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لـ"خطة الضم"

  • إصابة 5 مواطنين في مسيرة كفر قدوم و4 عمال من قلقيلية بالداخل الفلسطيني

  • الكيلة: لا اصابات جديدة بكورونا ونسبة التعافي ترتفع إلى 86.3%

    * "الحياة الجديدة":

  • إصابة 5 مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم في كفر قدوم

  • تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط "الضم"

  • الرئيس ينعى الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح

  • "حماس" تسرق عشرات آلاف الدونمات المصنفة بدون طابو في غزة

  • أربع وفيات في الخارج ولا اصابات جديدة بكورونا في فلسطين وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%

  • 3 وفيات و202 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

    * "الأيام":

  • إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وقلقيلية وأهالي عصيرة القبلية يتصدون لهجوم مستوطنين

  • الرئيس ينعى الأمين العام السابق لـ"الجهاد الاسلامي" رمضان شلح

  • الصحة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات و4 اصابات في صفوف الجاليات

  • اسرائيل: وتيرة الاصابة بكورونا تشتد لتصل ذروة شهر نيسان الماضي واغلاق 106 مدارس بسبب انتشار الوباء فيها مجددا

  • آلاف يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط ضم أراض فلسطينية

  • شاهر سعد: 75 ألف عامل انضموا إلى صفوف البطالة بسبب جائحة كورونا

  • أميركا: الآلاف يتظاهرون في شوارع واشنطن ومدن أخرى احتجاجا على وحشية الشرطة وضد العنصرية

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صور و فيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

البيت الأبيض يتجاهل نتنياهو وروسيا ترتب للقاء بين غانتس والملك عبد الله

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل

غزة : لا اصابات اليوم ومخاوف حقيقية من تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

نائب رئيس أركان الاحتلال السابق: الغالبية الساحقة في الجيش ضد الضم

فا56ع67ع68ه7خ9

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال في جنين

12 قتيلا على الأقل جراء غارات على مواقع إيرانية في سورية

شلح

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..