المبادرة الوطنية تنعي القائد الوطني الكبير رمضان عبدالله شلح

نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية القائد الوطني الكبير المجاهد رمضان عبدالله شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز القادة الفلسطينيين المعاصرين.

وقالت حركة المبادرة إن فلسطين فقدت بوفاة شلح علما بارزا من أعلام الكفاح الوطني الفلسطيني وقائدا مميزا كرس حياته ونضاله لحرية شعبه ووطنه، وتمسك دوما بالصلابة المبدئية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ووصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الفقيد المناضل شلح بأنه كان من أشد الحريصين على الوحدة الوطنية الفلسطينية و تميز دوما بعلمه، وذهنه المتوقد، ومرونتة الخلاقة في قيادة النضال الوطني، وسيذكر الشعب الفلسطيني دوما عطائه وتضحياته و مساهماته النضالية.

وتقدمت حركة المبادرة الوطنية بالتعازي لحركة الجهاد الإسلامي و لعائلة الفقيد و أنصاره و محبيه داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وشعبنا الصبر و السلوان.