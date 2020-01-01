أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

غزة / سما /
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد على النحو التالي:
اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
الدواجن:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شيكل
الوزن الوسط: 9 شيكل
الوزن الصغير: 8 شيكل
الدجاج:
1ك = 8 – 9 شيكل
صدر: 20 شيكل
شيش: 20 شيكل
دبوس: 13 شيكل
فخد: 10شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل
الحبش:
صدر: 14 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل
جناح: 7 شيكل
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 32 شيكل
طرخونة (بحر): 32 شيكل
سردينة بزرة: 2 شيكل
سردينة كبيرة: 15 شيكل
فريدي وسط: 20 شيكل
فريدي صغير: 15 شيكل
غبص: 13 شيكل
سكمبلة: 7 شيكل