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أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

الأحد 07 يونيو 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة


غزة / سما /

جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد على النحو التالي:

اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

الدواجن:

طبق البيض:

الوزن الكبير:  10 شيكل

الوزن الوسط: 9 شيكل

الوزن الصغير: 8 شيكل

الدجاج:

1ك = 8  – 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 20 شيكل

دبوس: 13 شيكل

فخد: 10شيكل

جناح: 9 شيكل

كبدة: 16 شيكل

الحبش:

صدر: 14 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 7  شيكل

الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 32 شيكل

طرخونة (بحر): 32 شيكل

سردينة بزرة: 2 شيكل

سردينة كبيرة: 15 شيكل

فريدي وسط: 20 شيكل

فريدي صغير: 15 شيكل

غبص: 13 شيكل

سكمبلة: 7 شيكل

#الدجاج

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