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أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة

الأحد 07 يونيو 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة


غزة / سما /

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد على النحو التالي:

الخضروات:

ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

الخيار: 7 – 8 ك = 10 شيكل

خيار بلدي:  5 ك = 10 شيكل

بصل بلدي:    8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 22 شيكل

بامية حبة طويلة: 12 شيكل

ليمون: 1ك =  4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل

كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل

ملوخية: 1 – 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل

فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 2 شيكل

الذرة كبيرة: 8 كوز = 10 شيكل

وسط: 1ك كوز = 1 شيكل

الفواكه:

فراولة: 1ك = 4 شيكل

فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل

موز:  4 ك = 10 شيكل

بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل

شمام :7 – 8 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 6.5 شيكل

أجاص: 5 – 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل

خوخ: 1 ك = 6 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1 ك =  7 شيكل

عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل

#الخضروات

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