وزير التعليم : نتابع أزمة الأقساط الدراسة بجامعة الأقصى

غزة / سما /

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، الليلة الماضية، إنه يتابع أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى الحكومية بقطاع غزة.

ولفت أبو مويس في تصريح صحفي، إلى أنه يدرس أسباب وتداعيات الأزمة من كافة جوانبها الأكاديمية والقانونية والإنسانية، معربًا عن أمله بأن يتم التوصل بأسرع وقت ممكن إلى ما يخدم استمرار المسيرة التعلمية، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها شعبنا وقضيته.

وقال "إن مؤسسات التعليم العالي في مختلف أرجاء الوطن هي صروح علمية ووطنية يفتخر بأدائها، وأن لهذه المؤسسات حريتها الأكاديمية والبحثية في حدود القانون واحتياجات المجتمع".

كما أشاد بما أنجزته مؤسسات التعليم العالي من نجاحات في ظل جائحة كورونا، من خلال إنهاء كافة متطلبات الفصل الدراسي الثاني، ومواصلتها السير قدما نحو إنهاء الفصل الصيفي.