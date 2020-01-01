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يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال في جنين

الأحد 07 يونيو 2020 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال في جنين


القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية صباح اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خطط لتنفيذها لها شبان فلسطينيون في مدينة جنين.

وأضافت الصحيفة، أن أجهزة الأمن الفلسطينية تلقت معلومات عن قيام مجموعة من الشبان بإخفاء عدد كبير من العبوات الأنبوبية في منطقة مفتوحة قريبة من جنين، بهدف استخدامها عند دخول جيش الاحتلال إلى المنطقة لتنفيذ اعتقالات ليلية.

وبينت الصحيفة، أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية قادت إلى الكشف عن 30 عبوة أنبوبية، بالإضافة إلى بندقية من كارلو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بسبب التوتر الشديد الناجم عن وقف التنسيق الأمني فقد نقلت المعلومات حول العبوات مباشرة وبشكل فوري إلى قيادة الأجهزة الأمنية، التي أمرت بالتحرك بشكل مستعجل.

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